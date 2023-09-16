Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, Kahta baraj yolundaki bir aracı durdurarak arama yapıldıı. Yapılan aramada H.S. (31) ve M.N.S. (24) isimli şahıslar, 18.15 gram uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.N.S. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADIYAMAN