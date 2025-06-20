Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 400 gram kubar esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda 400 gram kubar esrar, 10 kök keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.D. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel