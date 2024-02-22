Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında farklı zamanlarda asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda durdurduğu bir araçta, 80 gram esrar, 190 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.O, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.