Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 80 gram esrar, 190 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda S.O isimli şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında farklı zamanlarda asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Ekipler, bu kapsamda durdurduğu bir araçta, 80 gram esrar, 190 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.O, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.