Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durumundan şüphelenilen bir araçta 35 gram skunk ve 13 skunk tohumu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, 35 gram skunk, 13 skunk tohumu ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.