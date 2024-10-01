Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonları: 69 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonları: 69 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 69 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 69 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 1-30 Eylül arasında yapılan operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 182 gram kubar esrar, 17 gram toz esrar, 29 Hint keneviri, 260 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, 40 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 15 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık Güncel Hukuk Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Yeni yasama dönemi başladı! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama dönemi başladı! Meclis bahçesinden canlı yayındayız
Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapşırma nöbeti nedir, teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? Fenerbahçe maçı TRT 1'de değil mi, Fener UEFA maçı nerede? Gamze Türkmen VİDEOSU nerede yayınlandı? Kadir Ezildi Nişanlısı Gamze Türkmen videosu izleyenlerin (Söylemezsem Olmaz) yorumları ne? Vadedilmiş Topraklar ne demek? İsrail'in Vadedilmiş Topraklar haritası! Uçak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uçak filmi ne zaman, nerede çekildi? Meclis Tv canlı izle! 1 Ekim Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ne dedi? Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });