Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonları: 69 Gözaltı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 69 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 1-30 Eylül arasında yapılan operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 182 gram kubar esrar, 17 gram toz esrar, 29 Hint keneviri, 260 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, 40 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 15 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.