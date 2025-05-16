Adıyaman'da UMKE Kampı ve Kurtarma Uygulamaları Eğitimi Tamamlandı
Adıyaman'da, Ali Dağı'nda gerçekleştirilen UMKE kampı ve medikal kurtarma uygulamaları eğitimi, deprem, sel, maden kazası ve trafik kazası senaryolarının dahil olduğu tatbikatlarla sona erdi. Eğitim sürecine 25 yeni gönüllü katıldı.
Adıyaman'da, UMKE kampı ve medikal kurtarma uygulamaları eğitimi tamamlandı.
Ali Dağı'nda deprem, sel, maden ile trafik kazası ve kayıp şahıs senaryolarını içeren kapsamlı tatbikatlarla sona eren eğitim sürecinde, Adıyaman UMKE ekibine 25 yeni gönüllü katıldı.
Eğitimin son gününde senaryo gereği devrilen araçtaki yaralıların kurtarılmasına ilişkin tatbikat yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kasın Tekin, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, katılımcılara belge verdi.