Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

E.D. yönetimindeki 02 AR 942 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolu Kahta çayı mevkisinde B.Ö. idaresindeki 35 BCF 030 plakalı otomobil ve E.N.Ç. kullandığı 02 ACD 845 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Acil Durum Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı kimdir? DEM Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ kimdir? DEM Parti Burdur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Burdur adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş kimdir? DEM Parti Bolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bolu adayı Birsen Bal ve Veli Saçılık kimdir? DEM Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis adayı Sümeyye kızılkaya ve Enver Barin kimdir? 25 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Cemreler düştü mü? 2024 ilk cemre düştü mü? Rıza Morova kimdir? Rıza Morova kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Kahramanmaraş adayı kim? 2024 İYİ Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti İzmir adayı kim? 2024 İYİ Parti İzmir Büykşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale kimdir? İYİ Parti İstanbul adayı kim? 2024 İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti Isparta adayı kim? 2024 İYİ Parti Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tura kimdir? İYİ Parti Iğdır adayı kim? 2024 İYİ Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Gündüz Güneş kimdir? İYİ Parti Hatay adayı kim? 2024 İYİ Parti Hatay Belediye Başkan adayı Nusret Cömert kimdir? İYİ Parti Hakkari adayı kim? 2024 İYİ Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Yaşar Yorulmaz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title