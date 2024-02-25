Adıyaman'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
E.D. yönetimindeki 02 AR 942 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolu Kahta çayı mevkisinde B.Ö. idaresindeki 35 BCF 030 plakalı otomobil ve E.N.Ç. kullandığı 02 ACD 845 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.