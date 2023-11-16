Adıyaman'da Üç Araç Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Murat T., idaresindeki 06 DNL 628 plakalı otomobil, 3.Çevre Yolu Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında dönüş yaptığı esnada Ayşe Ç., idaresindeki 02 AC 655 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ayşe Ç., idaresindeki otomobil de kontrolden çıkarak ters şeride girdikten sonra karşı yönden gelen Erdal Ş., idaresindeki 42 KG 434 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ayşe Ç., ile 06 DNL 628 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet Talha Ö., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN