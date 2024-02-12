Adıyaman'da TYP personellerine hijyen eğitimi verildi
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 90 TYP personeline genel temizlik, el hijyeni ve atık yönetimi eğitimi verildi. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, eğitimlerin devam edeceğini belirtti.
Adıyaman'da Toplum Yararına Çalışma Program (TYP) personellerine hijyen eğitimi verildi.
Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane konferans salonunda 90 TYP personeline genel temizlik, el hijyeni, atık yönetimi eğitimi verildi.
Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, bu tür eğitimlerin aralıksız devam edeceğini aktardı.