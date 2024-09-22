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Adıyaman'da Türkiye'nin En Büyük Şantiyesi Kuruluyor

Adıyaman'da Türkiye'nin En Büyük Şantiyesi Kuruluyor
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Adıyaman Valisi Osman Varol, İndere bölgesinde 2 bin dönüm arazi üzerinde inşa edilen 16 bin 467 kalıcı deprem konutunun yapımının hızla devam ettiğini açıkladı. Şantiyede 11 bin kişi çalışıyor.

ADIYAMAN Valisi Osman Varol, Türkiye'de tek noktada en büyük şantiyenin kentte bulunduğunu söyledi. Vali Varol, İndere bölgesinde 2 bin dönüm arazi üzerine 826 blok olarak 16 bin 467 konutun inşa edildiğini ve şantiye alanında 11 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekili Mustafa Alkayış ve STK üyeleri ile birlikte İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından İndere bölgesinde 2 bin dönüm arazi üzerine afet konutlarının yapımına başlandığını anlatan Vali Varol, bölgede 16 bin 467 kalıcı konutun inşasının hummalı şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Osman Varol, bölgede inşaat, altyapı ve sosyal donatıların son durumuna ilişkin bilgiler aldıklarını belirterek, "Şu an bu bölgede 11 bin çalışan var. Türkiye'nin tek noktadaki en büyük şantiye alanı burası. 16 bin 476 konutumuzun 6 bin 500 kadarının kurasını çektik. Burada inşaatların tamamlanmasının ardından İndere bölgesi oluşacak yeni nüfusuyla ülkemizin orta büyüklüğündeki bir ilçesi kadar insan barındıracak" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını ve bölgede 2 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin yerinin de belirlendiğini kaydetti.

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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