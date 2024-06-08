Adıyaman'da Tüberkülozlu Et İmha Edildi
Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu belirlenen 650 kilogram et, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. İhbar üzerine yapılan incelemede, 3 kasaptan alınan numunelerin tüberkülozlu olduğu tespit edildi.
Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu belirlenen 650 kilogram et imha edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı kasaplarda tüberkülozlu et satıldığı ihbarı aldı.
Ekipler, belirlenen 3 kasaptan aldıkları numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.
Yapılan incelemede etlerin tüberkülozlu olduğu belirlendi.
Toplanan 650 kilogram et, katı atık alanında imha edildi.