Adıyaman'da Traktör Römorkunun Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 3 yaşındaki Sümeyye Dağ, manevra yapan bir traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, traktör römorkunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Karatilbe köyünde ailesiyle yaşayan 3 yaşındaki Sümeyye Dağ, henüz plakası öğrenilemeyen ve manevra yapan M.R.T. idaresindeki traktör römorkunun altında kaldı.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel