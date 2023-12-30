Adıyaman'da traktör kazası: Çocuk hayatını kaybetti, anne ağır yaralı
Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında, traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti, annesi ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak çocuk kurtarılamadı.
Adıyaman'da traktörün çarptığı çocuk öldü, annesi ağır yaralandı.
H.Ş. idaresindeki 02 AAU 869 plakalı traktör, Cumhuriyet Mahallesi 3'üncü çevre yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Taş ve çocuğu Deniz Taş'a (7) çarptı.
Kazada anne ve çocuğu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Deniz Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.