Adıyaman'da traktör kazası: 8 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 02 TA 703 plakalı traktör, Köseli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile römorkta bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Tut Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Ağlamaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel