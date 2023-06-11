Adıyaman'da traktör ile çarpışan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile çarpışan otomobildeki Emine Özen hayatını kaybetti, sürücü eşi Mehmet Özen yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde traktör ile çarpışan otomobildeki Emine Özen (29) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mehmet Özen (34) yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kahta- Diyarbakır kara yolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özen yönetimindeki 02 KS 455 otomobil ile Mesut Yılmaz'ın kullandığı plakası bilinmeyen traktör çarpıştı. Kazada otomobildeki Emine Özen hayatını kaybetti, sürücü eşi Özen yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Traktör sürücü Yılmaz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)