Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, traktör sürücüsü ile birlikte traktörde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahale sonucunda traktör sürücüsü kurtarılamadı.