Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, traktör sürücüsü ile birlikte traktörde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahale sonucunda traktör sürücüsü kurtarılamadı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
C.Ç. (31) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Çaybaşı köyü Dumanlı mezrasında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile traktördeki H.D. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel