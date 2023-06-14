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Adıyaman'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 02 ACN 773 plakalı motosiklet ile Y.A'nın kullandığı 06 DV 2091 plakalı kamyon Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel

Atatürk Bulvarı Adıyaman Güncel Haberler

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