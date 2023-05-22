Adıyaman'da trafik kazasında 8 kişi yaraladı
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Adıyaman'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
A.B idaresindeki 34 EB 2337 plakalı otomobil, H.A'nın kullandığı 14 ET 449 plakalı hafif ticari araçla Adıyaman-Kahta kara yolundaki kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel