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Adıyaman'da trafik kazasında 8 kişi yaraladı

Adıyaman'da trafik kazasında 8 kişi yaraladı

Güncel Haberler

Adıyaman'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

A.B idaresindeki 34 EB 2337 plakalı otomobil, H.A'nın kullandığı 14 ET 449 plakalı hafif ticari araçla Adıyaman-Kahta kara yolundaki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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