Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.Ç. yönetimindeki 23 BT 228 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı'nda M.B. idaresindeki 61 AL 028 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.