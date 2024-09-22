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Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki 27 TV 261 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep kara yolu Tetirli mahallesi yakınlarında, M.T. yönetimindeki 27 P 4451 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel

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