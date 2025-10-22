Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.Y. (27) idaresindeki 06 CMT 221 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şanlıurfa yol ayrımında, B.K. yönetimindeki 01 DEV 42 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ve otomobilde yolcu konumundaki A.G. (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.