Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
D.T. idaresindeki 02 AEB 531 plakalı hafif ticari araç Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunda H.B. yönetimindeki 06 DD 4051 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçtaki M.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.