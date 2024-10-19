Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Adıyaman-Kahta kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 02 ABB 990 plakalı otomobil, Mustafa Vural yönetimindeki 02 AAZ 599 plakalı otomobille, Adıyaman- Kahta kara yolu fuar alanı yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçtaki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Vural, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.