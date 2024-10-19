Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki 02 ABB 990 plakalı otomobil, Mustafa Vural yönetimindeki 02 AAZ 599 plakalı otomobille, Adıyaman- Kahta kara yolu fuar alanı yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçtaki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Vural, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.