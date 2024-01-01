Adıyaman'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 motosiklet sürücüsüne 71 bin 922 lira ceza kesildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yarış yapan motosikletlerin olduğu ihbarını aldı. Ekipler, belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 71 bin 922 lira idari para cezası uyguladı.
Adıyaman'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne 71 bin 922 lira ceza kesildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yarış yapan motosikletlerin olduğu ihbarını aldı.
Ekipler, belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 71 bin 922 lira idari para cezası uyguladı.