Adıyaman'da Tozla Mücadele İçin 6 Araç Hizmete Alındı

Adıyaman'da Tozla Mücadele İçin 6 Araç Hizmete Alındı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'da ortaya çıkan toz sorununu azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla 6 arazöz hizmete girdi. Vandava, sulama çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'da, yıkım ve inşa sürecinde oluşan tozla mücadele kapsamında 6 arazöz hizmete alındı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi tarafından kiralanan 6 arazöz, kent merkezindeki mahalle, cadde ve sokaklarda düzenli sulama çalışmalarına başladı.

Orta hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma sürecinin ardından oluşan yoğun toz nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Osman Varol, kentteki yaşam kalitesini artırmak ve tozla mücadele etmek amacıyla hizmete alınan arazözlerin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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