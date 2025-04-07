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Adıyaman'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Adıyaman'da sabah saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı, öğle saatlerinde de devam ediyor. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, park halindeki araçların üzeri tozla kaplandı.

Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı öğle saatlerinde de hissedilmeye devam ediliyor.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Ayrıca, park halindeki araçların üzeri de tozla kaplandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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