Adıyaman'da Toprak Ev Çöktü: 70 Yaşındaki Kadın Yaralandı
Adıyaman'ın Çemberlitaş köyünde, toprak evinin damının çökmesi sonucu 70 yaşındaki Ayşe Çalğan göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da toprak evin damının çökmesi sonucu göçük altına kalan yaşlı kadın yaralandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan Ayşe Çalğan (70), toprak evinin damının çökmesi sonucu göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalğan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel