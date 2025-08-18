Adıyaman'da Toprak Ev Çöktü: 70 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Çemberlitaş köyünde, toprak evinin damının çökmesi sonucu 70 yaşındaki Ayşe Çalğan göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da toprak evin damının çökmesi sonucu göçük altına kalan yaşlı kadın yaralandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan Ayşe Çalğan (70), toprak evinin damının çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalğan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor

Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 futbolcu birden gidiyor

Galatasaray'da üç ayrılık birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.