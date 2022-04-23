Adıyaman'da toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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ADIYAMAN'da, jandarmanın arazide yaptığı aramada PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
ADIYAMAN'da, jandarmanın arazide yaptığı aramada PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında yapılan arazi aramasında teröristlere ait toprağa gömülü malzemeler ele geçirildi. Malzemelerin imha edileceği belirtilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel