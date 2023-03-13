"Adıyaman'da TOKİ'nin yumuşak tarım arazisine yapıldığı iddiası yanlış"

Sosyal medyada, depremden etkilenen Adıyaman'da yapılacak olan TOKİ'lerin yumuşak tarım yapılan yerlerde inşaatına başlandığı iddia edildi.

2 büyük depremde ciddi yıkım yaşayan Adıyaman'da yeni yerleşim yerleri için çalışmalara hız kesmeden devam ederken bir sosyal medya kullanıcısı TOKİ'nin yumuşak tarım arazisine yapıldığına dair görsel paylaştı.

Adıyaman Belediye Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, "Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkan Yardımcımız Hasan Suver ile birlikte Yeni Otogar arkasında yapımı başlayan Örenli TOKİevlerinde incelemelerde bulundular." ifadelerine yerildi. Paylaşıma çalışmalara ait bazı görseller de eklendi.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili resmi belgeler paylaşıp iddiaları yalanladı. Tarım arazisi olduğu iddia edilen bölgenin tapu kayıtlarına dair detayları paylaşan Kılınç, "Sosyal medyada gündem olan birinci derece tarım arazilerine 4 bin konutun yapılacağı yerin tarım arazi olmadığını kıraç ve taşlık alan ve tapudan bakılabilir" dedi.

Evrakta, iddiaya konu olan arazinin tarla değil, "kıraç ve taşlık arazi" statüsünde olduğu ve 1983'ten beri hazineye ait olduğu belirlendi.

Kılınç paylaştığı belgelerle birlikte şu açıklamayı yaptı; "Burası şehrin Kuzey Doğu kısmı depremde en az etkilenen yerlerden birisi burası oldu. Çünkü taşlık bir alan burada zemin edütleri yapıldı. Zemin edütlerine göre 4 bin konut yapılacakvatandaşlarımız bu konuda rahat edecek."

"Bizim amacımız üzüm yemek, Adıyaman'da 10 binlerce insan evsiz barksız şekilde konteyner ve çadır kentlerde kalıyorlar. Vatandaşlarımızın uzun süre konteynerve çadır kentlerde kalması mümkün değil, bunun için hızlı bir şekilde kalıcı konutlara bakmamız lazım."