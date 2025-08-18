Adıyaman'da Tohum Sertifikasyon Merkezi, Üreticilere Güvenilir Hizmet Sunuyor

Adıyaman'da geçen yıl faaliyete geçen Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 9 ilde tohum üreticilerinin güvenilir adresi haline geldi.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van'dan gelen tohum numuneleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı müdürlükte titizlikle incelenip sertifikalandırılıyor.

Toplam 16 uzman personelin görev yaptığı tesis, 2024 üretim sezonunda 2 bin 603 numuneyi analiz etti.

Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Ramazan Şahin, AA muhabirine, üretim sezonu boyunca firmalardan gelen tohum numunelerinin laboratuvarlarda analiz edilerek sertifikalandırıldığını söyledi.

Tesisteki çalışmalar hakkında bilgi veren Şahin, şöyle konuştu:

"Merkezimizde üç temel laboratuvar bulunuyor. Bunlar, numune kayıt-kabul, safiyet ve çimlendirme laboratuvarları. Üretici firmalardan gelen numuneler önce kayıt altına alınıp türlerine göre ayrılıyor. Ardından safiyet laboratuvarında, yabancı ot, diğer mahsul tohumları ve farklı türler ayıklanarak numune analiz için tamamen homojen hale getiriliyor. Sonrasında çimlendirme laboratuvarında biyolojik analiz yapılarak tohumların çimlenme oranı belirleniyor. Bu işlem, tohum türüne göre kum veya kağıt ortamında gerçekleştiriliyor ve iklimlendirme odalarında kontrollü koşullarda sürdürülüyor."

Standartları karşılayan numunelere sertifika veriliyor

Analizlerin ardından standartları karşılayan numunelere sertifika verdiklerini, uygun bulunmayanlar için ise 'tohumluk olamaz' raporu düzenleyip firmalara gönderdiklerini dile getiren Şahin, merkezin Türkiye'de açılan yedinci tohum sertifikasyon merkezi olduğunu ifade etti.

Merkezin 9 şehre hitap ettiğini belirten Şahin, "Tesisimiz, Adıyaman'ın yanı sıra Batman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van illerine hizmet vermektedir. 1 Temmuz 2024'te numune kabulüne başladık. Bu süre zarfında 2 bin 603 numuneyi kabul edip analizden geçirdik. Hedefimiz, bu sayıyı her yıl artırarak üreticilerimize daha sağlıklı, kaliteli ve verimli tohum üretiminde katkı sağlamak." diye konuştu.