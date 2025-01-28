Adıyaman'da Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 34 LZ 1160 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Buğday Pazarı yakınlarında M.A. yönetimindeki 02 ABB 903 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.