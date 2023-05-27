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Adıyaman'da Tırdan Dökülen İnşaat Malzemeleri Yola Saçıldı

Adıyaman'da Tırdan Dökülen İnşaat Malzemeleri Yola Saçıldı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaat malzemeleri taşıyan tırdan dökülen malzemeler yola saçıldı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın dorsesinde ki inşaat malzemeleri kapağının açılması nedeniyle Kahramanmaraş karayolu Çelik Rampası Mevkiinde karayoluna döküldü. Yol güvenliği alınarak temizleme çalışmaları yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaat malzemeleri taşıyan tırdan dökülen malzemeler yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın dorsesinde ki inşaat malzemeleri kapağının açılması nedeniyle Kahramanmaraş karayolu Çelik Rampası Mevkiinde karayoluna döküldü.

Karayolundan geçen araç sürücülerinin ihbarıyla, olay yerine bölge trafik ekipleri yol güvenliğini aldı. Bir süre trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerinin ve iş makinalarının temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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