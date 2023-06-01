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Adıyaman'da Tırda 108 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'da Tırda 108 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan bir tır içerisinde 108 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen İ.A. idaresindeki tır durduruldu. Tır içerisinde yapılan aramalarda 108 kilo 850 gram uyuşturucu maddesi olan skunk ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alındı. Polis ekipleri aynı zamanda gözaltına aldığı İ.A. isimli şahsı sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan bir tır içerisinde 108 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen İ.A. idaresindeki tır durduruldu. Tır içerisinde yapılan aramalarda 108 kilo 850 gram uyuşturucu maddesi olan skunk ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alındı. Polis ekipleri aynı zamanda gözaltına aldığı İ.A. isimli şahsı sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adıyaman Güncel Haberler

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