Adıyaman'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Adıyaman'da bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.O. idaresindeki 06 DR 1763 plakalı tır, Atatürk Bulvarı'nda İ.Y. yönetimindeki 06 RRJ 97 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.