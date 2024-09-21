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Adıyaman'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Adıyaman'da bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

M.O. idaresindeki 06 DR 1763 plakalı tır, Atatürk Bulvarı'nda İ.Y. yönetimindeki 06 RRJ 97 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel

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