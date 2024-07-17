Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 02 FY 896 plakalı tır ile 06 BTK 480 plakalı otomobil, Besni yol ayrımında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökhan Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman trafik Besni Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 MHP'den ''el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Bakmadan Geçme

17 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 17 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Esenyurt, Bağcılar, Esenler elektrik kesintisi! 17 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 17 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Rüyada sınava girmek ne anlama gelir? Rüyada üniversite sınavına, matematik sınavına girmek ne demek, anlamı nedir? Rüyada kıyametin koptuğunu görmek, kıyamet gününü görmek ne anlama gelir? Kanun çıkarmak için kaç milletvekili gerekir? (2024 Karar Yeter Sayısı) 2023 Masterchef şampiyonu kim oldu? Geçen sezon Masterchef birincisi kim, şampiyon kim oldu? Masterchef ne kadar, kaç ay sürüyor? 2024 Masterchef kaç hafta sürüyor, ne zaman bitecek? Masterchef ana kadro 5. yarışmacı kim oldu? (BELLİ OLDU) Bu akşam Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef ana kadro kaç kişi? Masterchef ana kadroda kimler var, ana kadroya kimler girdi?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title