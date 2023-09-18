Adıyaman'da tır şoförü demir düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Adıyaman'ın İndere (Zey) bölgesindeki konut inşaatlarında meydana gelen kazada, tır şoförü Hüseyin Çalışır'ın üzerine dorseden düşen demirlerin altında kalarak ağır yaralandığı ve olay yerine gelen ekiplerin hayatını kaybettiğini tespit ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da üzerine demir düşen tır şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, İndere (Zey) bölgesindeki konut inşaatlarında meydana geldi. İddiaya göre, tır şoförü Hüseyin Çalışır'ın (58) üzerine dorseden demir düştü. Tır dorsesinden düşen demirlerin altında kalan Hüseyin Çalışır, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan inceleme sonrasında tır şoförünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN