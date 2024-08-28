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Adıyaman'da TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Mehmet Yakaryılmaz (47) yaşamını yitirdi, oğlu Batuhan Yakaryılmaz ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yakaryılmaz'ın kullandığı 34 BCK 989 plakalı kamyonet, Mehmet Yıldırım idaresindeki 46 ZE 841 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Mehmet Yakaryılmaz ile yanındaki oğlu Batuhan Yakaryılmaz yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Yakaryılmaz hayatını kaybetti; Batuhan Yakaryılmaz'ın hayati tehlikesi sürüyor. Hastaneye gelen Yakaryılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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