Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler

Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kırsalda yaptığı arama tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü bir uzun namlulu silah, 8 şarjör, 211 mermi, 2 büyük tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi. AA / Orhan Pehlül - Güncel Adıyaman PKK Güncel Haberler

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