Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler

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Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kırsalda yaptığı arama tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü bir uzun namlulu silah, 8 şarjör, 211 mermi, 2 büyük tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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