Terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan bir kişi tutuklandı - Haberler

Terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan bir kişi tutuklandı Adıyaman'da PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Adıyaman'da PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte finansman sağladığı öne sürülen H.R'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Orhan Pehlül - Güncel Güncel Haberler

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