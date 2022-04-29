Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle salıverildi - Haberler

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Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle salıverildi

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle salıverildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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