Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler

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Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce belirlenen adreslere 7 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan H.G ile M.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, H.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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