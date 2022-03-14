Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce belirlenen adreslere 7 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan H.G ile M.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, H.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.