Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen İ.E'yi yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Pehlül - Güncel