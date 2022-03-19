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Adıyaman'da terör operasyonu

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da terör operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, PKK üyesi olduğu iddiasıyla Z.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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