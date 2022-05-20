Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda H.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen H.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından gözaltına alınan H.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.