Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda H.A. gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda H.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen H.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından gözaltına alınan H.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title