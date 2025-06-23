Adıyaman'da Tefecilik Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Besni ve Gölbaşı ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda M.E, S.B, E.K, S.K, H.B. ve Y.C.K, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 267 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.