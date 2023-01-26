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Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zanlı yakalandı, yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 33 mermi, 5 şarjör ve not kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Adıyaman Güncel Haberler

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