Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zanlı yakalandı, yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 33 mermi, 5 şarjör ve not kağıtları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Operasyon Adıyaman Güncel Haberler

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