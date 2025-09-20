Adıyaman'da Tefecilik Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kentte tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, B.Ö. ve N.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda senet, 25 av tüfeği kartuşu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.