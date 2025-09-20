Haberler

Adıyaman'da Tefecilik Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, B.Ö. ve N.Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda çok sayıda senet ve silah kartuşu ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kentte tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, B.Ö. ve N.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda senet, 25 av tüfeği kartuşu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
