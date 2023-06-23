Adıyaman'da Taşlı, Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 8 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önemi aldı.