Adıyaman'da Taşlı, Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 8 Yaralı
Güncel Haberler
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önemi aldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel