Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde dün tartıştığı Cengiz Yayla'yı öldüren Abdullah Şuayip Zengin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Zengin, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle dün tartışma çıkmış, av tüfeği ile vurulan Cengiz Yayla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Abdullah Şuayip Zengin ise olaydan sonra gözaltına alınmıştı.

Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Av Tüfeği, Adıyaman, Güncel, Haberler

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