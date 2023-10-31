Adıyaman'da tarlayı süren traktör yanarak kullanılamaz hale geldi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde tarlayı süren traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Traktörün elektrik tesisatından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tarlayı süren traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Satuluşak köyünde Resul A.'ya ait 57 AAJ 101 plakalı traktör, tarla sürümü esnasında alev alarak yanmaya başladı. Traktörün elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken traktör kullanılamaz hale geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel